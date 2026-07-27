Kaymakam Helvacı’dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme - Son Dakika
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Kaymakam Helvacı’dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme

Kaymakam Helvacı’dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek tesiste sunulan hizmetleri yerinde inceledi. İnceleme kapsamında bakımevinin genel durumu, yürütülen veterinerlik hizmetleri ile tesiste bulunan sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, çalışmaların işleyişini değerlendirdi. Tesisteki yaşam alanlarını da gezen Dr. Ahmet Naci Helvacı, can dostların sağlıklı ve güvenli şartlarda barındırılmasına yönelik yürütülen hizmetleri yerinde gözlemledi. İncelemeler sırasında sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmesi ve sahiplendirilme süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalar ele alındı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Bozüyük Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Sahipsiz hayvanlarımızın bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin titizlikle yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda emek veren tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İnceleme, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Helvacı’dan hayvan bakımevinde yerinde inceleme - Son Dakika

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