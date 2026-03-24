Kaymakam Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'ni Ziyaret Etti
Kaymakam Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Kahraman Halk Eğitimi Merkezi\'ni Ziyaret Etti
24.03.2026 09:08
Kaymakam Kahraman, eğitim faaliyetlerini incelemek üzere Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette aktif olarak devam eden kursları tek tek gezen Kaymakam Kahraman, kursiyerler ve eğiticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında kursların işleyişi, katılım durumu ve eğitim içerikleri hakkında eğiticilerden detaylı bilgi alan Kaymakam Kahraman, özellikle mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kursların önemine dikkat çekti. Kursiyerlerle de sohbet eden Kahraman, vatandaşların bu tür eğitim imkanlarından en iyi şekilde faydalanmasının hem bireysel gelişim hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Kaymakam Kahraman, sınıflardaki çalışma düzeni ve kurs materyalleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Kursiyerlerin gösterdiği ilgi ve motivasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesimine hitap eden önemli kurumlar olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda kurum personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Kahraman, eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

09:25
Haaland’ın ağzından çıkan kelime olay oldu
Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu
09:07
Osimhen için dev plan İşte döneceği maç
Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
SON DAKİKA: Kaymakam Kahraman Halk Eğitimi Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
