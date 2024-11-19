Kaymakam Kahveci\'den Muhtarlara Toplantı

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Manisa'nın Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda sorun ve şikayetlerini dinledi. Öte yandan Kaymakam Kahveci ilçe yaşlılarını da ziyaret ederek isteklerini not aldırdı.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci başkanlığında ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi. Toplantının başında konuşan Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, mahallelerde yaşanılan sorunların tespiti için bu toplantıyı düzenlediklerini ve muhtarlardan özellikle mahallelerindeki asayiş ve sorunları ilgili kurum amirleriyle paylaşılmasını istedi. Kaymakam Kahveci toplantıda muhtarlara teker teker söz hakkı vererek mahallerindeki sorun ve talepleri dinleyerek not aldırdı ve sorunların çözümü içinde gerekli olan çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kaymakam Kahveci, yaşlıları yalnız bırakmıyor

Öte yandan ilçedeki yaşlıları da her fırsatta ziyaret eden Kaymakam Kahveci yaşlıların sorun ve şikayetlerini yerinde dinleyerek not aldı. İlçe yaşlılarının sağlık durumlarını da yakından takip eden Kahveci, ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti. - MANİSA