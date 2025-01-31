Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sevgi Evi'nde çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, okulların yarıyıl tatile girmesi sebebiyle Sevgi Evi'ndeki minik öğrencilerinin oluşturduğu etkinliğe katıldı. Etkinlikte öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlarda oynayan Kaymakam Öztürk, çocuklarla tek tek ilgilendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Öztürk Sevgi Evi'nde Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?