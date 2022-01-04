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Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi - Son Dakika

Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi

04.01.2022 10:04
Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, vatandaşların ve esnafların sıkıntılarını dinlemek için gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, vatandaşların ve esnafların sıkıntılarını dinlemek için gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Öztürk, sık sık makamında ağırlayarak sorun ve sıkıntılarını dinlediği ilçe sakinlerinin bu defa bizzat yanlarına gitmeye başladı. Sık sık gerçekleştirdiği köy, esnaf ve halk ziyaretleriyle ilçe halkının sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Kaymakam Öztürk vatandaşın ayağına giderek sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinledi. Vatandaşların hatırını sorarak ayaküstü sohbet eden Kaymakam Öztürk, vatandaşların iletmiş olduğu sorun ve sıkıntıları da bir bir not alarak ilgili kurum amirlerine iletti.

Yol güzergahındaki esnaflara da ayak üstü ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Öztürk kendilerine hayırlı işler dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi
Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi

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Karahisar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi - Son Dakika
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