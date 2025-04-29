Kaymakam Şahin'den Tütün Denetimi - Son Dakika
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Kaymakam Şahin'den Tütün Denetimi

Kaymakam Şahin\'den Tütün Denetimi

Serik'te Kaymakam Şahin, tütün denetimlerine katılarak iş yerlerini denetledi ve uyarılarda bulundu.

29.04.2025 14:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin tütün denetimine katıldı.

İlçe merkezinde bulunan kafeterya, pastane, lokanta, beyaz eşya bayisi gibi işyerlerinde sigara denetim ekibinin çalışmalarına katılan Kaymakam Şahin, işletmeleri gezerek 4207 sayılı kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlerken, sigara içilen alanlar dışında sigara içilmemesi ve işyerlerine asılması zorunlu olan sigara içilmez levhalarının görülen bir yere asılması konusunda uyarıcı levha bulunmayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Denetimlerde ayrıca sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Şahin yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele konusunda ilçe merkezinde bulunan muhtelif iş yerlerinde tütün denetimi gerçekleştirdik. İşyerlerinde yapılan denetim sırasında kapalı yerlerde tütün ve ürünlerinin içilmemesi ve kurallara uyulması bizim için sevindirici. Uyarıcı levha bulunmayan iş yerlerimize gerekli uyarıları yaptık. Sonraki denetimlerimiz sırasında eksikliğin giderilmemesi halinde cezai işlem yapılacağını tebliğ ettik. Sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.

Kaymakam Şahin'e İlçe Sağlık Müdürü Müdürü Dr. Seyda Akkaya, Başkomiser Murat Atalay ve sigara denetim ekibi eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Şahin'den Tütün Denetimi - Son Dakika

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