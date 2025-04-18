Kaymakam Seyhan Ankara\'da İlçe Sorunlarını Görüştü

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe sorunlarını paylaşmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu.

Kaymakam Seyhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek geçen günlerde Gölbaşı ilçesi Çelik rampasında art arda yaşanan kazalarla ilgili çalışmaların yapılmasını istedi. Kaymakam Seyhan, aynı zamanda ilçe içi sinyalizasyon çalışması ve ilçe içerisinde uzun zamandır devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini iletti. Ankara'da yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kaymakam Seyhan, Gölbaşı ilçesinin karayolları ile ilgili sorunlarının 2025 planlaması dahilinde çözüme kavuşmasının planlandığını belirtti. - ADIYAMAN