Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde yürütülen çalışmalar Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yaman ile birlikte Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık ve Tuzaklı köylerinde devam eden hizmetleri ve planlanan projeleri değerlendirdi. Köylerde sürdürülen altyapı ve diğer kamu hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Murat Yayabaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Program kapsamında köylerin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Köylerimizde yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirerek ihtiyaçları tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK