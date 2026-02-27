Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu
27.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Yayabaşı, köylerdeki hizmetleri yerinde değerlendirip vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı köylerde yürütülen çalışmalar Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı tarafından yerinde incelendi.

Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yaman ile birlikte Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Yakacık ve Tuzaklı köylerinde devam eden hizmetleri ve planlanan projeleri değerlendirdi. Köylerde sürdürülen altyapı ve diğer kamu hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Murat Yayabaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Program kapsamında köylerin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, yapılması planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Köylerimizde yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirerek ihtiyaçları tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Söğüt, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:22:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Yayabaşı Köylerde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.