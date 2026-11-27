DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, eşi Meryem Uzan ile birlikte şehit aileleriyle bir araya gelerek ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve eşi Meryem Uzan, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Bu kapsamda terör şehidi Uzman Çavuş Ercan Çelik'in babası Muhammed Çelik ve annesi Şehri Naz Çelik ile Şehit Jandarma Er Arif Çakır'ın annesi Melahat Çakır ile bir araya geldi. Ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Uzan, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Şehitlerin emaneti olan ailelere sağlık, huzur ve esenlik dileklerini ileten Uzan, umre ziyaretini tamamlayan Melahat Çakır'a da umresinin kabul olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen buluşmalarda vatan uğruna hayatlarını kaybeden Şehit Uzman Çavuş Ercan Çelik ve Şehit Jandarma Er Arif Çakır rahmet, minnet ve şükranla anıldı.