Kaynarca ulaşımında yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü yoğun mesaiyle Kaynarca ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcını yapıyor. 15 gündür devam eden hummalı mesai ile YOLBAK ekipleri sırasıyla Fahrettin Azak Caddesi ile Kertil'de ulaşımı sil baştan yeniledi ve Müezzinler'deki 6 kilometrelik grup yolunu 8 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuşturmak için mesai harcıyor. Bölgedeki çalışmalar bittiğinde ilçe ulaşımı konforlu, güvenli bir yapıya kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için kırsal alanlarda ve şehir merkezinde başlattığı asfalt atağı Kaynarca'da etaplar halinde bir bir hayata geçiyor. 16 ilçeye eşit hizmet anlayışı ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 15 gündür Kaynarca'da bulunan Yol Bakım, Altyapı ve Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Başkanlığı ekipleri Kaynarcalı vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için ter döküyor. 15 gün önce Şehit Fahrettin Azaklı Caddesi'nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları, Kertil Mahallesi-ilçe merkezi güzergahı ile devam etti.

Büyükşehir'in sorumluluk sahası dışında kalan 19018 nolu ve Kuyu Sokak'ta yaşayan vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen ekipler, bu noktalarda da konforlu ve güvenli ulaşımı başlattı. Çalışmaların son durağı ise Müezzinler Mahallesi grup yolu oldu. 6 kilometrelik güzergah yol genişletme çalışmaları ile birlikte toplamda 8 bin ton sıcak asfalt ile buluşturuluyor. Ekiplerin bir sonraki durağı ise Kulaklı-Uzakkışla- Büyükyanık Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu olacak. Çalışmalar tamamlandığında Kaynarca ulaşımında yepyeni bir dönem başlayacak. Yapılan açıklamada, "Şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmaları Kaynarca'da devam ediyor. Asfalt sezonunu daha verimli geçirmek için çalışma stratejimizi değiştirerek, ilçenin tüm ihtiyaçlı alanlarını sıcak asfalta kavuşturarak çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu kapsamda 15 günlük zamanda güzel ilçemiz Kaynarca'da 4 farklı güzergahta çalışmalarımızı tamamladık. Müezzinler grup yolunda ise çalışmalarımız sürüyor. Yenilenmiş yolların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - SAKARYA