Kayseri Adliyesinde İllüzyon ve Kukla Gösterisi Düzenlendi

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Kayseri adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, hakim ve adliye personeli ve çocuklarına yönelik ilizyon ve kukla gösterisi düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 'Personelin Sesi Adaletin Nefesi ' sloganıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personelleri ve çocuklarına yönelik 'İsmail'ce ile eğlence' isimli illüzyon kukla ve çocuk dansları içeren gösteri düzenlendi.

Adliye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte illizyonist İsmail Solmaz çeşitli şovlar düzenlerken programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da katıldı. - KAYSERİ