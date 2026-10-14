Kayseri Barosu başkanlığına yeniden seçilen Özsoy, programda mazbatasını aldı - Son Dakika
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Kayseri Barosu başkanlığına yeniden seçilen Özsoy, programda mazbatasını aldı

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Kayseri Barosu başkanlığına yeniden seçilen Özsoy, programda mazbatasını aldı
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Kayseri Barosu'ndaki seçimde güven tazeleyen Murat Tolga Özsoy yeniden başkan seçildi ve düzenlenen programla mazbatasını aldı. Kayseri Barosu Konferans Salonu'ndaki programda, divan kuruluna devredilen görev yetkileri Özsoy ve yönetim kuruluna devredildi.

Kayseri Barosu'nda yapılan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Murat Tolga Özsoy, düzenlenen program ile mazbatasını aldı.

Kayseri Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Başkan Özsoy'un yanı sıra divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. Programda, seçim dolayısıyla divan kuruluna devredilen görev yetkileri yeniden başkan seçilen Murat Tolga Özsoy ve yönetim kuruluna devredildi.

Programda konuşan Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy, "Bu güzel günümüze geldiğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. 2024 yılında beni ve ekip arkadaşlarımı seçerken 'hayallerimiz var' diyerek başlamıştık. Hayallerimizin yüzde doksanını hep birlikte gerçekleştirdik ve bu dönem dedik ki bizim hayallerimiz bitmedi. Yeni hayallerimiz var, yeni hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte varız dedik. Bu yola çıktığımızda kardeşlerimle, sizlerle, tüm meslektaşlarımla Kayseri Barosu büyük bir ailedir dedik. Gerçekten öyle bir aileyiz ki bizlere verdiğiniz destek için, bizlere verdiğiniz hukuki destek için, vefa için şahsım ve barom adına bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Yüzyıllık bir çınarın gölgesindeyiz. Bu çınar gerçekten o kadar büyük ki o kadar kucaklayıcı ki Kayseri Baromla, meslektaşlarımla bu yönden gurur duyuyorum. Bizler yaptıklarımızı devam ettireceğiz, projelerimizi tamamlayacağız ve sizlerle birlikte yeni projelere kucak açacağız. Büyük bir aileyiz dedik. Biz yine şahsımla, yönetim kurulumla, disiplinle, denetimle, Türkiye Barolar Birliği ile beraber bu kucaklama, sevgi dolu, saygı dolu, muhabbet dolu ortamı hep birlikte tesis ettik, sizlerle birlikte de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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