Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir AVM'de esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların Ramazan Ayını tebrik ederek talep, öneri ve görüşlerini de bizzat dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini de dinlemeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda bu kez de AVM'de esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

Alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, 'Ramazan ayında da esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğiz' diyerek, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AVM ziyaretinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ