Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına devam ederken, İlkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri kapsamında yabancı ot ilaçlama işlemleri uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü çalışmalar ile Kayseri'yi daha temiz ve daha yeşil bir kent haline getirebilmek için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı ilkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri arasında yer alan refüjlerde ağaçlandırma alanları ve parklar ile mesire alanlarında son zamanlardaki yoğun yağışlarla birlikte hızlı bir büyüme periyoduna giren yabancı otlar ve çim ile mücadelesi hız kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, odunsu olmayan yabancı ot temizliğinde sırt tırpanı, çapalama kullandığı gibi bazı alanlarda da kökünden elle koparma ve yabancı ot ilaçlama işlemleri uyguluyor.

Ayrıca bahar mevsimi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları olan mesire alanlarında çiçek parterleri, park bahçeler, Hobi bahçeleri ve refüjlerdeki mevcut tüm çim alanların periyodik çim biçimleri devam ediyor. - KAYSERİ