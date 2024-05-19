Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına devam ederken, İlkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri kapsamında yabancı ot ilaçlama işlemleri uygulanıyor.

19.05.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına devam ederken, İlkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri kapsamında yabancı ot ilaçlama işlemleri uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü çalışmalar ile Kayseri'yi daha temiz ve daha yeşil bir kent haline getirebilmek için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı ilkbahar dönemi bakım çalışmaları faaliyetleri arasında yer alan refüjlerde ağaçlandırma alanları ve parklar ile mesire alanlarında son zamanlardaki yoğun yağışlarla birlikte hızlı bir büyüme periyoduna giren yabancı otlar ve çim ile mücadelesi hız kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, odunsu olmayan yabancı ot temizliğinde sırt tırpanı, çapalama kullandığı gibi bazı alanlarda da kökünden elle koparma ve yabancı ot ilaçlama işlemleri uyguluyor.

Ayrıca bahar mevsimi ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları olan mesire alanlarında çiçek parterleri, park bahçeler, Hobi bahçeleri ve refüjlerdeki mevcut tüm çim alanların periyodik çim biçimleri devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:32:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yabancı Ot Temizliği ve Çim Biçme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement