TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan Vali Çiçek'e ziyaret
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan Vali Çiçek'e ziyaret

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu\'ndan Vali Çiçek\'e ziyaret
11.01.2026 12:11  Güncelleme: 12:13
TBMM Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarını Güçlendirme Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile engelli bireylerin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Kayseri'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren TBMM Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede; engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının artırılması, karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik kalıcı çözüm önerileri ele alındı. İlimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere büyük önem verdiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Heyete TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Dursun Ataş Şaban Çopuroğlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti. - KAYSERİ

