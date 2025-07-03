Kayseri\'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'nin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve Cuma günü Kayseri'nin güneyli kesimlerinde ( Sarız, Yahyalı, Develi, Pınarbaşı, Tomarza) beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' (40-60 km/saat, yer yer hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ