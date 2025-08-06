Kayseri\'de Ulu Çınarlar Korosu, Türkülerle Geçmişi Yaşatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi bünyesindeki Ulu Çınarlar Korosu, türkülerle geçmişi bugüne taşıyor. Sanatçı Namık Kemal Bilgin eşliğinde sahne alan yaşlı çınarlar, yürekleri ısıtan bir performansa imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ortak akıl ve istişare anlayışını temel alan sosyal belediyecilik vizyonu, gönüllere dokunan projelerle hayat bulmaya devam ediyor. Bu anlayışın en özel örneklerinden biri olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yalnızca bir bakım alanı değil, yaş almış bireylerin yeniden hayata karıştığı, üretmeye ve paylaşmaya devam ettiği bir yaşam merkezi niteliği taşıyor.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Ulu Çınarlar Korosu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırladığı özel repertuvarla gönülleri fethediyor. Kayseri'nin ve Anadolu'nun dört bir yanından ezgileri seslendiren yaşlı bireyler, adeta geçmişin sesi oluyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında hizmet veren merkez, sohbet odalarından fizik tedavi ünitesine, okuma salonlarından müzik ve resim odalarına kadar her ayrıntı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet veriyor. Psikolojik destek hizmetleri ve uğraş terapileriyle zenginleşen ortam, yaşlı bireylerin kendilerini değerli ve üretken hissetmelerine imkan sağlıyor.

Kayseri'de yaşlılara yönelik örnek bir model oluşturan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, sadece bir bakım merkezi değil, aynı zamanda bir dayanışma, üretim ve kültür merkezi olarak gönüllerde yer edinmeye devam ediyor. Ulu Çınarlar Korosu ise bu merkezin sesi, sözü ve yaşayan hafızası olarak sahnede alkışları topluyor. - KAYSERİ