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Kayseri'de yaralı doğan bulundu

Kayseri\'de yaralı doğan bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde ava giden bir vatandaş, arazide bulduğu yaralı doğana su içirip yardım ettikten sonra yetkililere teslim etti.

26.08.2024 12:45
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Kayseri'nin Develi ilçesinde ava giden bir vatandaş, arazide bulduğu yaralı doğana su içirip yardım ettikten sonra yetkililere teslim etti.

İlçede avlanmaya giden Behlül Kurtoğlu, arazide yaralı bir doğan buldu. Doğana yardımcı olarak su içiren ve evinde 1 gün bakan Kurtoğlu, daha sonra tedavisinin yapılması için yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yaralı kuşu görünce orada bırakmaya içinin el vermediğini söyleyen Behlül Kurtoğlu, "Dün arazide uçamayan bir doğan kuşu gördüm. Uçamıyordu, muhtemelen arazide avlanamadığı için yaşaması mümkün değildi. Benim de içim el vermedi. Aldım eve getirdim. Bakımlarını yaptım, suyunu içirdim. Karnını az çok doyurdum ve milli parkları aradım. Gelip inşallah teslim alacaklar. Bir gece evimde misafir oldu. Böyle asil bir kuşun korunması lazım ve biraz da hırçın. Bu tabiatında var ama gerçekten çok güzel bir kuş" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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