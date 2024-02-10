Kayseri\'de Yaşlılar İçin Hizmet Veren Merkez Yüzleri Güldürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet birimlerinden biri olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaşlıların yüzü gülüyor. Ulu çınarlar kendileri için uğrak mekan haline gelen Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nden çok memnun olduklarını ifade ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenli ve gelişmiş Kayseri'de belediyecilik tarihinin en önemli projelerini hayata geçirmek için çalışmaya devam ederken, gönül belediyeciliğinde de kalplere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mimarsinan Parkı'nda hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, kısa zamanda yaşlıların hayır dualarını alan bir merkez haline geldi. Ulu çınarların birbirleriyle sohbet ettiği, bazı el sanatları ile uğraşma imkanı bulduğu, sağlık kontrolünden geçtiği, fizik tedavi imkanının bulunduğu ve kişisel bakımlarının yapıldığı merkezde farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
"Yaşlılarımızın kişisel tercihlerine göre aktiviteler yapıyoruz"
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin Sorumlusu olan Seval Genç, yaşlıların merkezde kişisel tercihlerine, hobilerine göre birçok aktivite gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her yaşlımız haftada iki gün geliyor. Yaşlılarımızın karakterlerine, kişisel tercihlerine, hobilerine göre günler ve aktiviteler belirliyoruz. O günlerde örgü örme, ahşap boyama, tiyatro, müzik gibi pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz" dedi.
"Büyükkılıç Başkanımın düşünceleri ve insanlığı çok hoşuma gitti"
Eşini kaybettikten sonra sık sık Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne gelen Hikmet Kocabey ise "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bu tesis için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yerin olması, çok güzel bir şey. Eşimi kaybettim. O zaman çok büyük üzüntüler çektim. Bir nebze de olsa burası bana unutturuyor. Çok fazla sevdim. Arkadaşlarımı da öyle. Memduh Büyükkılıç başkanımın düşünceleri ve insanlığı çok hoşuma gitti. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde çok rahat olduklarını ve burayı çok sevdiklerini ifade eden Müzeyyen Usta da "Biz buradan çok memnunuz. Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel karşılanıyoruz. Birçok aktiviteler yapıyoruz. Oyunlar oynanıyor. Sabah sporumuz oluyor. Buraya gelince psikolojik olarak çok düzeliyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Çok alıştım buraya. çok memnunuz"
Feride Yerebasmaz ise "Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz. Evimizden üstün burası. Biz burada çok iyiyiz. Evimiz gibi. Hepimiz çok rahatız. Örgü örüyoruz. Çok alıştım buraya. Çok memnunuz. İnanın Memduh Büyükkılıç'ın ellerinden öpeceğim" dedi.
Merkez açıldığından beri gelen Fatma Kesim de şöyle konuştu:
"2019 yılından açıldığından beri buradayım. Buradaki faaliyetlerimiz oldukça güzel. El işi yapıyoruz. Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetlerin çok daha olmasını isteriz."
"Sosyal belediyecilik anlamında burası çok güzel bir kurum"
Nuh Demirtaş ise "Sosyal belediyecilik anlamında burası çok güzel bir kurum. Çok güzel bir yapılandırma içerisindeyiz. Gerçekten burada bulunan arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin yaşlılığın en güzel evrelerini yaşayan güzide bir topluluğumuz var. Burada gerek müzik, gerekse sosyal anlayış, psikoloij danışman, fizyoterapist, hemşirelerimizin gözetimi altında çok güzel ortam ayarlanmış vaziyette" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Yaşlılar İçin Hizmet Veren Merkez Yüzleri Güldürüyor - Son Dakika
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