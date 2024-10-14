Kayseri'deki bütün okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'deki bütün okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri\'deki bütün okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kayseri genelindeki 1129 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

14.10.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kayseri genelindeki 1129 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması günü çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki okullarda tatbikat gerçekleştirildi. Şehit Birol Mutlu Ortaokulu'ndaki tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, arama kurtarma ekipleri temsilcileri katıldı. Tatbikat çerçevesinde okulda deprem alarmı verilerek öğrencilerin çök-kapan-tutun yapması sağlandı. Daha sonra öğrenciler öğretmenleri eşliğinde okuldan güvenli bir şekilde toplanma alanına tahliye edildi. Binada mahsur kalan öğrencilerin tespit edilmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçerek pencereden mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Yaralı öğrenciler UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri sağlandı. Tatbikat çerçevesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine ait köpekler de gösteri yaptı. Eğitmeninin talimatlarını eksiksiz yerine getiren köpekler, izleyenlerden tam not aldı.

Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran AFDA Kayseri İl Müdürü Rifat Genç; "Bugün 'Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü' çerçevesinde tatbikat icra ettik. Bunu yapmamızdaki amaç; afetlerden etkilenmemek, yaralanmamak, zarar görmemek içindir. Bugün yaptığımız tatbikat çok başarılıydı. Ama biz buna hazır bir şekilde başladık. Ansızın da olabilirdi bu; okulumuzda yangın çıkabilirdi. bir deprem olabilirdi. Bu gibi durumlarda da sizlerin okullardan hızlı bir şekilde çıkmanız gerekmektedir. Her şeyden önemlisi asla panik yapmamanız gerekiyor. Bugün Kayseri'deki 1129 okulumuzda eş zamanlı olarak tatbikat icra ettik. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki bütün okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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