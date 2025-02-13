Kayseri\'deki Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi, Yaşlılara Yeni Bir Hayat Sunuyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulu çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, samimi dostluk ve sohbet ortamında sakinlerine adeta ikinci bahar oluyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ortak akıl ve istişare anlayışının yanı sıra etkinlik, proje ve tesisleri ile sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayından bu yana Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaşlı çınarlara hizmet veriyor.

Yaşlı ulu çınarları 'dua kaynağı ve rahmet unsuru' olarak niteleyen ve her fırsatta onlarla bir araya gelerek, hizmet sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 65 yaş üstü yaşlı çınarların, sosyalleşmesini ve huzurlu yaşamasını hedefleyen, içerisinde psikososyal, fizyoterapi, hemşire, berber ve kuaför hizmeti ve çeşitli uğraş terapilerinin yapıldığı, aynı zamanda evde sosyal destek hizmetlerinin sağlandığı yaşlı yaşam ve dayanışma merkezi olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'de emektar misafirlerini konuk ediyor.

Kurulduğu günden itibaren merkez içerisinde 148 kayıtlı yaşlı çınarın yer aldığı, ayrıca 180 hane evde bakım hizmetlerinin yapıldığı çalışmalar ile dua kaynağı yaşlı vatandaşların yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez içerisinde gün boyunca 40'a yakın yaşlı çınara hizmet sağlıyor. Belirlenen gruplar dahilinde, haftada iki gün olmak üzere 25 erkek 15 kadın yaşlı birey günlük merkez hizmetlerinden faydalanıyor. Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile de günde yaklaşık 16 hanede, yaşlıların yaşam alanları temizlenirken, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanmakta berber ve kuaför hizmeti de veriliyor.

148 yaşlı çınara merkez hizmeti, 180 haneye evde sosyal destek ve kişisel bakım hizmeti veren Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, hizmet alan yaşlılara şehir içi ve şehir dışı geziler ile sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetler de gerçekleştirerek, onların sosyal hayata katılmalarını sağlıyor. Ayrıca merkez içerisinde sağlık ve fizik tedavi hizmetleri de sunuluyor.

Söz konusu merkezden ve verilen hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakini yaşlı çınarlar, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen ve hizmeti sürdüren personele teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ