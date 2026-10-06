Kayseri Melikgazi'de 90 ortaokul öğrencisi Arakan'a su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de 90 ortaokul öğrencisi Arakan'a su kuyusu açtırdı

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Kayseri Melikgazi\'de 90 ortaokul öğrencisi Arakan\'a su kuyusu açtırdı
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Kayseri Melikgazi'de bir ortaokulda öğretmen ve 90 öğrencinin 'Bir Damla Su Bir Umut' projesi kapsamında topladığı bağışlarla Arakan'da su kuyusu açtırıldı. Proje sayesinde öğrenciler empati ve yardımlaşma duygusu kazanırken, okul müdürü emeği geçenleri tebrik etti.

Kayseri'de ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından başlatılan proje ile toplanan bağışlarla Arakan'daki insanlar için su kuyusu açtırıldı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Özer Akkaya ile 6 ve 7. sınıfta eğitim gören 90 öğrencisi tarafından 'Bir Damla Su Bir Umut' projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan bağışlarla Arakan'da yaşayan insanlar için su kuyusu açtırıldı. Tamamlanan proje ile okuldaki çocuklar sosyal alanda duyarlılık kazanırken, aynı zamanda insanlara yardım etme anlamında da bilinçleniyor.

Erdemli öğrenciler yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Müdürü Osman Morsünbül, "Tabi biz okul olarak öğrencilerimize akademik bilgilerin yanında milli ve manevi değerlere sahip, milli birlik beraberlik kardeşlik duygusu gelişmiş; yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, özenin Türkiye Yüzyılı modelimizde belirtilen ahlaklı, edepli, erdemli öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Genellikle okulumuzda sosyal etkinliklere önem veriyoruz. Bu yapmış olduğumuz etkinlik de öğrencilerimize yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşlik duygusunu geliştirmek için yapılmış olan bir etkinliktir. Ben Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kulübü öğretmenimiz, aynı zamanda Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Özlem Özer Akkaya başta olmak üzere bu projede görev alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"İnsanlar için ne yapabiliriz? Sorusundan yola çıktık"

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Özer Akkaya ise iyiliği öğrencilere öğretme konusunu çok önemsediklerini ve sınırların ötesine ulaşan iyilik başlatma kararı aldıklarını söyleyerek, "Biz Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğretmenleri olarak öğrencilerimize sadece akademik bilgiler kazandırmayı değil, paylaşmayı, dayanışmayı, merhameti ve iyiliği öğretme konusunda son derece önemsiyoruz. Biz bu düşünceden hareketle öğrencilerimizle birlikte sınırlarımızın ötesine ulaşan bir iyilik başlatmak istedik. Özellikle Arakan'da yaşayan insanların temiz ve güvenilir bir suya ulaşma konusunda yaşamış oldukları sıkıntıyı öğrenince biz bu insanlar için ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorduk ve bu su kuyusu projesini açmaya karar verdik. Bu projenin öğrencilerimize kazandırdığı en önemli özelliklerden bir tanesi, empati kurmayı öğrendiler. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, sadece kendi çevrelerinde yaşadıkları sorunlara değil, kilometrelerce uzakta yaşayan insanların da sorunlarına çözüm üretme konusunda ben ne yapabilirim sorusunun cevabını aramaya başladılar ve bu proje sayesinde öğrencilerimizin kalbine merhamet duygusunu, yardım etme, sorumluluk alma duygularının tohumlarını attık. Bu tohumlar öğrencilerimizle birlikte büyüyüp ve gelecekte daha büyük işler yapabilecek başarıları kendilerinde göreceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte küçük bağışlarla başladık. Bir öğrencimizin bir bağışı, diğer bir öğrencimizin bir bağışıyla birleştikten sonra bu bağışlar kilometrelerce uzakta yer alan insanların hayatlarına dokunduğunu gördük. Özellikle bizim bu su kuyumuzla insanlar için kısa süreli bir iyilik değil de daha uzun sürebilecek bir iyilik yapmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki iyilik bulaşıcıdır, iyilik yaptıkça çoğalır. Bu da bizim öğrencilerimiz için çok kıymetli bir somut bir örnek olarak kaldı. Arakan'a gitmemiş de olsak, o coğrafyadaki insanlarla tanışma fırsatımız olmamış olsa da o kuyuyu hiç görmemiş olsak da oradaki insanların hayatına dokunmuş olmak hem bizler için hem öğrencilerimiz için büyük bir mutluluk verici"

"Her zaman yanlarında olacağız"

Öğretmenlerinin fikirlerini önemsemesinin çok gurur verici olduğunu söyleyen Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Burçin Işık da, "Öğretmenimiz bize oradaki çocukların suya muhtaç olduğunu öğretti. Biz de oradaki çocuklarla empati kurarak onlara yardım etmek istedik ve sonucunda böyle güzel bir proje elde ettik. Onlara, çocuklara para topladık ve orada bir su kuyusu açtırdık. Çocukların mutlu olması bizi daha çok mutlu etti. Çok mutlu hissediyorum ve gururlu hissediyorum. Öğretmenimizin bizim fikirlerimizi önemsemesi ve bize güvenmesi gerçekten çok gurur verici bir şey. Onların yalnız olmadıklarını söylemek isterim, onların her zaman yanında olduğumuzu ve bu su kuyusunun onların hayatına güzellik ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

Kaynak: İHA
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