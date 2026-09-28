Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı Servet Halıcı, helalinden iş yapmanın önemini vurguladı. - Son Dakika
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Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı Servet Halıcı, helalinden iş yapmanın önemini vurguladı.

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Kayseri\'nin ilk Ahi Bacısı Servet Halıcı, helalinden iş yapmanın önemini vurguladı.
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Ahilik İl Kutlama Komitesi, Kayseri'de ilk kez düzenlenen Ahi Bacı seçiminde 35 yıldır konfeksiyon işinde olan Servet Halıcı'yı seçti. Halıcı, kadınların çalışma hayatında düşünülmesinden memnun olduğunu belirterek işte dürüstlüğün ve helal kazancın öncelik olduğunu söyledi.

Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı seçilen modelist Servet Halıcı, kadınların da çalışma hayatının içinde düşünülmesine memnun olduğunu söyleyerek, "Öncelikle işimizde dürüst olmak gerekiyor" dedi.

Kayseri'de Ahilik Haftası programları çerçevesinde Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından ilk defa Ahi Bacı seçimi yapıldı. Komite tarafından Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası üyesi olan Servet Halıcı, Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı oldu. 35 yıldır konfeksiyon işinde olan Halıcı, hem kendi iş yerinde müşterilerine Ahi kültürüne yakışır şekilde hizmet veriyor hem de Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası tarafından düzenlenen eğitimlerle yetiştirdiği elemanlara Ahi kültürünü öğretiyor.

"Ahilik, işini hakkıyla ve helalinden yapmaktır"

Servet Halıcı, Ahiliğin helalinden iş yapmak demek olduğunu söyleyerek, "Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Eğitimime başlayalı 35 yıl oldu. Kayseri Kız Meslek Lisesi giyim bölümünde başladım ilk bu işe. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi hazır giyim bölümünde devam ettim eğitimime. Eğitimden sonra bir fabrikada kesim planı hazırlama, bilgisayarda kalıp çıkarma ve serileme bölümünde 15 yıla yakın çalıştım. 15 yıla yakındır da kendi işimi yapıyorum. Ahilik kültürüyle ilk çalışma hayatımda yaptığım işin en düzgün olması için çaba göstererek tanıştım. Daha sonra da meslek hayatımda öğrenciler, çıraklar yetiştirerek ve müşterilerimize düzgün hizmet vermeye çalışarak devam ettirdim. Ahilik'te dürüst esnaf olmak en önemlisi. İşini hakkıyla helalinden kazanmak ve karşıdaki müşteriyi memnun etmek temeli. Memnun olarak işlerimizden ayrılmasını sağlamak" dedi.

"Bayanların düşünülmesine çok memnun oldum"

İş hayatındaki kadınların da düşünülerek böyle bir ödül verilmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Servet Halıcı, "Terziler Odamızın açtığı gelinlik ve abiye kursumuz var. Özellikle dikiş bilen öğrencilerimize bu konuda eğitim veriyoruz. Biraz daha üst seviye bir eğitim oluyor. Gelinlik ve abiye dikimini öğretiyorum. Bu onur verici ödülü bana verdikleri için çok memnun oldum özellikle. Bayanların bu kadar çalışma hayatının içinde olduğu bir dönemde bayanların da düşünülüp ahi bacı olarak beni göstermelerine çok memnun oldum. İşlerini özenle, özveriyle, sabırla yapmalarını ve helalinden kazanmalarını tavsiye ediyorum. Bizim öncelikle işimizde dürüst olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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