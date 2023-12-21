Kazaya giden itfaiye ekibinin aracı devrildi: 3 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Akıncılar köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vize Belediyesi İtfaiye ekipleri Akıncılar köy meydanında yaşanan trafik kazasına müdahale etmek için yola çıktılar. İtfaiye aracı Vize'nin Akıncılar köyüne geldiği sırada tek taraflı trafik kazası geçirdi. Bu kez kaza yapan Vize İtfaiye aracına ise müdahale etmek için Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri gitti.

Kazada can kaybı olmazken 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralanan itfaiye personelinin Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.