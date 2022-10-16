Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek - Son Dakika
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Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek

16.10.2022 12:16
Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 ayrı iş yerinin 10 yıllığına ihale ile kiraya verileceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 ayrı iş yerinin 10 yıllığına ihale ile kiraya verileceğini söyledi.

İhalenin 19 Ekim Çarşamba günü Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yenilen okul, cami, park ve çocuk oyun alanları ile adeta yine bir mahalle oluşturulan Kazık Karabekir Mahallesinde belediyemize ait iki adet işyerini ihale ile kiraya vereceğiz. Yenilen ve nüfusu artan bu mahallemizde şimdi de alış-veriş merkezleri ihtiyacı olmuştur. Bu amaçla asma katlı ve depolu alanı bulunan iki işyeri 10 yıllığına kiraya vereceğiz. Bölgede ticaretin gelişmesine katkı sağlanacağı gibi hizmetin mahallenin ayağına gitmesine imkan tanıyacaktır. Dükkanların biri 1426 metrekare diğeri ise 674 metrekaredir" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, katılmak isteyen esnafları ihaleye davet ederek gerekli bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinde yer aldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek - Son Dakika
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