Kdz. Ereğli Belediyesi Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Kdz. Ereğli Belediyesi Derelerde Temizlik Çalışması Başlattı

Kdz. Ereğli Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kentteki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, ilgili müdürlüklerin iş makinesi desteğiyle Kışla Mahallesi'ndeki dere yatakları ile mahalle aralarındaki küçük derelerin temizliğinin yapıldığını, ekiplerin programına göre Sakindere, Kışla, Çavdarlı ve Kemer derelerinde temizlik yapılacağını söyledi. Dere temizliklerinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen yerlerde ilaçlama çalışması yürütecek. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

15.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:47
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Kdz. Ereğli Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kentteki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürümü Koray Sivrikaya, ilgili müdürlüklerin iş makinesi desteğiyle Kışla Mahallesi'ndeki dere yatakları ile mahalle aralarındaki küçük derelerin temizliğinin yapıldığını, ekiplerin programına göre Sakindere, Kışla, Çavdarlı ve Kemer derelerinde  temizlik yapılacağını söyledi.

Dere temizliklerinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen yerlerde ilaçlama çalışması yürütecek. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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