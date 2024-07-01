Kdz. Ereğli\'de Kabotaj Bayramı coşkusu

Yerel

Kdz. Ereğli'de, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini ve denizciliğini kutlamak amacıyla düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yağlı direk yarışması ise Bozhane Limanı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı direk yarışması geçtiğimiz sene iptal edilen Yağlı Direk yarışlarının bu yıl tekrardan yapılması büyük ilgi gördü. Yarışmacılar, Bozhane Limanı'nda kurulan ve yağlanmış olan direğe tırmanarak ucundaki bayrağı almaya çalıştı. Zorlu mücadeleler sonucunda bayrağı ilk kapan yarışmacı, izleyicilerin alkışları arasında ödülünü aldı. - ZONGULDAK