Kdz. Ereğli'de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının talep ve soruları hakkında toplantı yapıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının talep ve sorunları aktarılarak, istişarede bulunuldu. - ZONGULDAK