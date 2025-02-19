Keçiören Belediyesi Kar Yağışına Hazır

Yerel

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı sonrası, Keçiören Belediyesi teyakkuza geçti. Ekipler, Keçiören'in 51 mahallesinde kar yağışına karşı koordineli bir şekilde çalışmalar yürütecek.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan yetkililer; 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ve 415 personelle karla mücadele edecek. Keçiören'in 51 mahallesinde yürütülecek eş zamanlı kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları ile trafik ve yaya güvenliği sağlanacak. Karla mücadele ekipleri herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için vardiyalı sistemle çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak"

Kar yağışına karşı hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde muhtemel kar yağışı anında veya sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz teyakkuzda" dedi. - ANKARA