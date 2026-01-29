Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere teknoloji dolu karne şenliği - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere teknoloji dolu karne şenliği

29.01.2026 09:40  Güncelleme: 09:42
Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından düzenlenen karne şenliği, 30 Ocak'a kadar Antares AVM'de devam edecek. Etkinlik, çocuklara ve gençlere teknoloji ile eğlenceli bir deneyim sunarak, simülasyon ve 3D boyama gibi aktivitelerle bilim ve teknolojiye ilgilerini artırmayı amaçlıyor.

Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik karne şenliği düzenlendi.

TEKNOMER tarafından yarıyıl tatiline özel düzenlenen karne şenliği, Antares AVM'de 30 Ocak'a kadar devam edecek. Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlik, teknolojiye ilgi duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen etkinlik boyunca simülasyon deneyimleri, 3D boyama etkinlikleri ile çeşitli teknoloji uygulamalarıyla çocuklar ve gençler dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buluyor. Katılımcıların hayal gücünü ve teknolojiye olan merakını geliştirmeye yönelik hazırlanan stantlar vatandaşlardan da ilgi görüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

