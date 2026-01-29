Keçiören Belediyesi\'nden öğrencilere teknoloji dolu karne şenliği

Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik karne şenliği düzenlendi.

TEKNOMER tarafından yarıyıl tatiline özel düzenlenen karne şenliği, Antares AVM'de 30 Ocak'a kadar devam edecek. Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlik, teknolojiye ilgi duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen etkinlik boyunca simülasyon deneyimleri, 3D boyama etkinlikleri ile çeşitli teknoloji uygulamalarıyla çocuklar ve gençler dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buluyor. Katılımcıların hayal gücünü ve teknolojiye olan merakını geliştirmeye yönelik hazırlanan stantlar vatandaşlardan da ilgi görüyor. - ANKARA