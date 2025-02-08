Tunceli'nin Pertek ilçesinde kameralara yansıyan kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri hayran bıraktı.
Pertek ilçesine bağlı Dere köyünde, Erdem Gül isimli vatandaşın beslediği kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Aynı kaptan yemek yiyip, zaman zaman köpeğin sırtında uyuyan kedi, dostluğun en güzel örneğini sergiliyor. - TUNCELİ
Son Dakika › Yerel › Kedi ve Köpeğin Dostluğu - Son Dakika
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