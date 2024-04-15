Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli öz çekim trendi - Son Dakika
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Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli öz çekim trendi

Kelebekler Vadisi\'nde tehlikeli öz çekim trendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler, tehlikeyi göze alarak uçurumun kenarında öz çekim yapmaya çalışıyor. Yerli ve yabancı turistler, kayalıklara tırmanarak düşme tehlikesine rağmen manzarayı en iyi şekilde görüntülemeye çalışıyor. Bölge sakinleri ise defalarca cam seyir terası yapılması için başvuruda bulunduklarını ancak henüz bir sonuç alamadıklarını belirtiyor.

15.04.2024 11:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için yaklaşık 300-350 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkan yerli ve yabancı tatilciler düşme tehlikesine aldırmadan uçurumun kenarında eşsiz manzarayı görüntülemek ve bir öz çekim yapmak için tehlikeyi göze alıyor.

Fethiye'ye gelen tatilciler Babadağ'ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklar ile çevrili Kelebekler vadisinin eşsiz manzarasını kuş bakışı görebilmek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklara akın ediyorlar. Yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için araçlarını yol kenarlarına park edip manzarayı en iyi görebilecekleri kayalıklarda yer almaya çalışıyor. Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler hiç bir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek düşme tehlikesine aldırmadan bu anı görüntülemeye çalışıyor.

"Cam seyir terası yapılması istendi"

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşandığını hatırlatıp, 'Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne defalarca bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için başvurduk. Bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntülerde ortadan kalkacaktır' ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli öz çekim trendi - Son Dakika

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