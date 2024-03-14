Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca Fırın ve Pastanelerde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca Fırın ve Pastanelerde Denetimleri Sıklaştırdı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca Fırın ve Pastanelerde Denetimleri Sıklaştırdı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik rutin kontrollerini artırdı. Denetimlerde genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleri gibi konular inceleniyor.

14.03.2024 14:08  Güncelleme: 14:13
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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeni ile ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelere yönelik olarak sürdürdüğü rutin kontrolleri artırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda genel hijyen, özellikle pide yapımında gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleri ile ilgili denetim yapıyor.

Vatandaşlarımızın güven içinde alışveriş yapması için çalışmalarını sürdüren Kemer Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sıklaştırarak Ramazan ayı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca Fırın ve Pastanelerde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Boyunca Fırın ve Pastanelerde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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