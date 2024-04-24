Kemer\'de 23 Nisan Konseri

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 120 kişilik Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası, 70 kişilik Kemer Cumhuriyet Korosu ve 18 kişilik Kemer Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin oluşturduğu 208 kişilik orkestra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer'de konser verdi.

Kemer'de 208 kişilik orkestra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer'de konser verdi. Konser, orkestradaki 4 çocuğun Türkçe, Rusça, İngilizce ve Fransızca sunumunun ardından sanatçı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel yaptığı 100. Yıl şarkısı Parla ile başladı. Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ yönetiminde yapılan konserin solistliğini ise Görkem Durmaz ile Evgeniia Timotievich yaptı.

Barış Manço, Evrencan Gündüz, Selami Şahin, Müslüm Gürses, Erkin Koray, Özdemir Erdoğan, Neşet Ertaş, Erol Evgin, Frank Sinatra, James Brown ve Aşık Veysel gibi önemli değerlerin eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere katılanlar, dev orkestranın seslendirdiği eserlerle güzel bir akşam yaşadı. Vatandaşlar, seslendirilen şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Konserde, Kemer Belediyesi Çocuk Hak Oyunları ekibi de halk oyunu gösterisi sundu. Çocukların gösterisini vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Halk oyunları gösterisinden sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu'nun oynadığı zeybek, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi. Kurulduğu günden bu yana hayranlıkla izledikleri bir koro olduğuna işaret eden Kaymakam Solmaz, "Gençlerimiz, Furkan hocanın önderliğinde sanatla bütünleştiği, önlerinde güzel ufuklar açacak çalışmaların içinde yer alıyor. Aslında çocuklarımızın bayramı olduğu için bizim onlara eğlence ortamı hazırlamamız gerekiyor ama onlar bize bu imkanı sağladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, çocukların çok zeki olduğunu söyledi.

Orkestradaki çocukların büyük başarılara imza attıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "Bu çocuklarımızla gurur duymamız lazım. Çocuklarımızın başarısının mimarı Furkan hocamızdır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) önceki başkanı Sayın Davut Çetin'e Kemer'e kazandırdığı Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi için teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonrası Başkan Topaloğlu, Şef Furkan Üstündağ, solistler Görkem Duymaz ile Evgeniia Timotievich'e, orkestrada Uğur Okulları Kemer Kampüsü öğrencilerinin de yer almasından dolayı Kemer Kampüsü Müdürü Oğuz Kaan Aşıkoğlu ve Kemer Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Eğitmeni Serap Türkoğlu'na Kemer tablosu hediye etti. Konser, orkestranın seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi. - ANTALYA