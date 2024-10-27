Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı

Kent Konseyleri Birliği, Kars\'ta Toplandı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Genel Başkan Sedat Köse'nin liderliğinde Kars'ta 10 ilin Kent Konseyi Başkanları ile bir araya geldi. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, toplantıda terör saldırılarına karşı birlik mesajı vererek, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Tanfer, toplantı sonunda Kars Kent Konseyi Başkanı'na Erzurum'a özgü bir hediye takdim etti.

27.10.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, on ilin katılımı ile bir araya geldi. Erzurum'u Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer temsil etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sedat Köse başkanlığında Kars'ta 10 ilin Kent Konseyi Başkanları'nın katıldığı istişare toplantısına Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile katılım sağladı.

Kars Kent Konseyi'nde 10 ilin Kent Konseyleri Başkanları, Yürütme Kurulu Üyeleri, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Sedat Köse Başkanlığı'nda bir araya gelerek, birliğin faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

İstişare toplantısında söz alan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, misafirperverliklerinden ötürü Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray'a teşekkür etti. Birlik, berberlik mesajı veren Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Öncelikle Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hainler, Milletimizin üstün kararlığı karşısında milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğu sürece asla tutunamayacaktır. Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zanneden bu hainler asla başaramayacaklar. Serhat Şehrimiz Kars'tan Hain terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kent Konseyleri Birliği Bölge İstişare Toplantısının Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sayın Sedat Köse Başkanımızın Başkanlığı'nda Kars'ta bir araya gelmemiz, birlik, beraberlik sürecinde kıymetli başkanlarımızla birlikteliğimize yüksek moral verdiğini ifade etmek istiyorum. Kent konseyleri şehirlerin gelişmesine katkı sunar ve verdiği fikirlerle öncü olur. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının benimsemesi, şehirlerimizin daha yaşanabilir kılınması, yerel yönetimler ve kent konseyleri arasında doğru orantılıdır. Yerel yönetimler, halk arasında köprü vazifesi üstelenen kent konseyleri gücünü sivil toplum kuruluşlarından alır. Erzurum Kent Konseyi olarak yapılan bu anlamlı istişare toplantısının ülkemiz adına, şehirlerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Tanfer, Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sedat Köse'ye, Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray'a bakır işlemeli Erzurum çaydanlık demlik hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kent Konseyi, Sedat Köse, Politika, Türkiye, erzurum, Terör, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.