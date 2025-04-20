Kepez Belediyesi'nden B.S.'ye Sosyal Yardım Eli - Son Dakika
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Kepez Belediyesi'nden B.S.'ye Sosyal Yardım Eli

Kepez Belediyesi\'nden B.S.\'ye Sosyal Yardım Eli

Antalya'nın Kepez Belediyesi, geçirdiği iş kazası sonucu zorlu yaşam mücadelesi veren B.S.'nin evini pırıl pırıl temizleyip, eski eşyalarını yenileyerek yaşam alanını daha sağlıklı hale getirdi.

20.04.2025 12:54  Güncelleme: 13:06
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Kepez Belediyesi, B.S'nin evini baştan sona temizleyerek önce pırı pırıl yaptı, ardından eski eşyaları yenileriyle değiştirerek yaşam alanını daha sağlıklı ve konforlu hale dönüştürdü.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, Gazi Mahallesi 6545 Sokak'ta bulunan TOKİ konutlarında yaşayan B.S. isimli vatandaşa destek eli uzatıldı. Geçmişte inşaat işçisi olarak çalışan B.S, geçirdiği iş kazası sonucu inşaattan düşerek hareket kabiliyetinin bir bölümünü kaybetti. Tekerlekli sandalye yardımıyla yaşamını sürdüren B.S'nin evindeki yaşam şartları, sağlığı açısından risk oluşturuyordu. Durumu fark eden bina sakinleri, konuyu belediyeye bildirerek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Kepez Kaymakamlığı bilgilendirildi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik süreci başlatıldı. Belediye ekipleri ilk olarak evdeki çürümüş, küflenmiş ve süresi geçmiş gıda maddelerini temizledi. Ardından, kullanılmaz durumda olan tüm eski eşyalar tek tek evden çıkarılarak, kamyona yüklendi. Tamamen boşaltılan ev belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık ve Temizlik ekipleri tarafından deterjanlı sularla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Temizlik sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Evin temizlenmesinin ardından Kepez Belediyesi, B.S'nin yaşam kalitesini artırmak amacıyla evin tüm eşyalarını yeniledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Vatandaşlarımızın, özellikle dezavantajlı ve zor durumlarda yalnız olmadıklarını hissettirmek, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturuyor. Kepez'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden B.S.'ye Sosyal Yardım Eli - Son Dakika

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