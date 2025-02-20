Kepez Belediyesi\'nden Kadınlar Matinesi

Yerel

Kepez Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında kadınlar matinesi düzenledi. Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin düğün salonunda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara eğlenceli ve keyifli bir sosyal ortam sundu.

Kepez Belediyesi, ilçede yaşayan hanımları günlük yaşamın stresinden uzaklaştırmayı amaçlayan kadınlar matinesi etkinliğiyle bir araya getirdi. Sosyal Yardımlaşma Merkezi'ndeki matinede kadınlar, canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdi. Sevdikleriyle birlikte vakit geçirme imkanı bulan hanımlar, gönüllerince eğlendi. Katılımcılar, sağlanan sosyal ortamda yeni arkadaşlıklar kurarak, günlük yaşamın yoğunluğundan kısa bir süreliğine de olsa uzaklaştılar. Kadınlar matinesine katılan hanımlar, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Annelerin çocuklarıyla beraber katılabildiği etkinlik, iki haftada bir düzenleniyor.

Kontenjanla sınırlı olan bu ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenlerin, 325-60-60 nolu telefon numarasından rezervasyon yaptırmalara gerekiyor. - ANTALYA