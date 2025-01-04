KESK Samsun'dan Enflasyon Protestosu

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu, TÜİK'in 2024 Aralık enflasyon verileriyle hesaplanan işçi, memur ve emekli maaş zamlarına tepki gösterdi.

KESK Samsun Şubeler Platformu üyeleri, Gazi Müzesi önünde bir araya gelerek, açıklanan enflasyon verilerini protesto etti.

Platform adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in bugün açıkladığı sahte enflasyon verilerine göre SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, yani sadece yüzde yüzde 15,75 artacaktır. Son Toplu Sözleşmeye göre maaşları geçtiğimiz aylık dönemde yüzde 10 arttırılan kamu emekçileri ve emeklileri için bu dönemde yüzde 5,23 enflasyon farkı doğmuştur. Hakem Kurulu dayatması ile biten son toplu sözleşme gereği 2025 Ocak-Haziran döneminde kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarında yüzde 6 artış yapılacak. Buna enflasyon farkını da eklediğimizde Ocak ayı maaşlarında yaşanacak toplam artış sadece yüzde 11,54 olacaktır.

İktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK'in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor. İktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor. İliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz. Ama işçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK'in sahte enflasyon verileri temel alınıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan 'İşçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar."