Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Mahallelerle İlgileniyor - Son Dakika
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Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Mahallelerle İlgileniyor

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Mahallelerle İlgileniyor

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçedeki turizm mahallelerini ziyaret ederek talep ve önerileri not aldı. Yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.

03.05.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçedeki mahallelerin talep ve önerileriyle yakından ilgileniyor.

Kestel ilçesinin Derekızık, Saitabat, Osmaniye, Orhaniye gibi önemli turizm mahallelerini ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, talep ve önerileri tek tek not aldı. Başkan yardımcılarının ve teknik birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde yeni dönemde, mahallelerinde yapılacak projelerinden bir bir bahsedildi.

Başkan Erol, mahalle ziyaretleri esnasında park ve bahçelerle birlikte katı atık aktarma bölgesinde saha incelemelerinde bulundu. Ayrıca Başkan Erol, kaçak yapılar ile ilgili de Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı, başkan yardımcıları, birim müdürleriyle birlikte belli aralıklarla bir araya geliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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