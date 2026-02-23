Kestel\'de geleneksel sokak iftarı coşkusu

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, geleneksel hale getirilen sokak iftarında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. Başkan Erol, "Bu sofralar bizi bir arada tutan gönül bağlarımızın en güzel ifadesi; Ramazan'ı Kestel'de böyle yaşamak çok kıymetli" dedi.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışıyla da vatandaşların her zaman yanında yer alan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Kestel Belediyesi tarafından geçen yıl da düzenlenen sokak iftarı bu yıl da özenle gerçekleşti. İftar programı boyunca vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve Ramazan aylarını kutlayan Başkan Erol, çocuklarla da yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar buluşmasında birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Başkan Erol, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun bu yıl da Kestel'de güçlü şekilde yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayını fırsat bilerek her gün hemşehrilerimizle kucaklaşmaya özen göstereceğiz. Ramazan; paylaşmanın, birlik olmanın ve aynı sofrada buluşmanın adıdır. Ahmet Vefik Paşa Mahallemizde kurduğumuz bu gönül sofrasında hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kestel'de Ramazan; paylaşmanın, aynı sofrada buluşmanın, komşuluk bağlarını güçlendirmenin ayıdır." - BURSA