Üye Girişi
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

05.02.2022 17:41

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı 69 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Yaşlı memleketi Malkara'da toprağa verildi.

69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, memleketi Malkara Doğanköy Mahallesi'ne getirildi. Doğanköy Mahallesi'nde Kıbrıs Gazisi Yaşlı için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Sevenleri ve yakınları Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı için Doğanköy Mahallesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen cenaze töreninde silah arkadaşları Kıbrıs Gazisi Yaşlı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Tekirdağ, Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:43 Muhabir canlı yayın yapamadı! Güvenlik görevlisinin o hareketi ve spikerin donup kalma anları
17:33 Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com'a konuştu: Akşam saatlerinde şehrin tamamına elektrik verilecek!
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:25 Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:17 Suriyelilere yönelik önyargılar pik yaptı: Ülkelerine dönsünler, iş kurmasınlar, Suriyeliyle evlenmem, mahallemde istemem!
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:48:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement