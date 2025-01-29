Kilis\'in Sevilen Koyun Maskotu

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Kilis'te yaşayan 19 yaşındaki Sait Muhammet Ali, fabrikada çalışmasına rağmen boş zamanlarında evinin çatı katında beslediği koyunu ile şehrin sokaklarını gezerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Gencin bir yıldır büyük bir özenle baktığı koyun, mahalle halkı ve çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kilis'te koyunuyla sokak sokak gezen 19 yaşındaki Sait Muhammet Ali, koyunuyla beraber sevimli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Fabrikada çalışmasına rağmen boş zamanlarında evinin çatı katında beslediği koyunu ile şehrin sokaklarını dolaşan Ali, mahallede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Özellikle çocuklar koyuna büyük ilgi gösterirken mahalle sakinlerinin de sevgisini kazanarak kısa sürede adeta bir maskot haline geldi.

Mahallenin maskotu oldu

Sait Muhammet Ali, koyunu ile gezdiklerinde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, "Çocuklar üzerine binmek istiyor. Onları da gezdiriyorum. Artık mahallede herkes koyunumu tanıyor. 'Geliyor' diyerek birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ailem de çok benimsedi" dedi.

Sevgiyle eğitti

Koyununu sevgiyle eğittiğini belirten Sait Muhammet Ali, "Benim sözümden çıkmaz. Başkası çağırsa gelmez ama ben çağırınca hemen gelir. İşe gittiğimde beni bulmaya çalışır ve görünce hemen yanıma gelir" ifadelerini kullandı.

Koyunu için yüksek meblağlar teklif edildiğini ancak bu teklifleri kabul etmediğini de söyleyen genç, "Bazı insanlar gelip 'Satılık mı?' diye soruyor. 30-40 bin lira verenler oldu. Ama isterlerse trilyon versinler, beslediğim hayvanımı satmam. İnsanlar da besledikleri hayvanlara bağlanır, bu yüzden satmak istemezler. Hayvanlar da sevgiyi hissediyor ve karşılık veriyor" diye konuştu. - KİLİS