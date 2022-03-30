Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor - Son Dakika
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Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor

30.03.2022 00:57
Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor

Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler, araçlara göre daha az yakıt tükettiği için tercih ediliyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Sokak ve caddelerin dar olduğu kentte vatandaşlar, otomobillere göre daha az yakıt tüketmesi sebebiyle motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - KİLİS

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Motosiklet, Türkiye, Suriye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor - Son Dakika


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