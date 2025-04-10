Kilis'te Polis Teşkilatı'nın 180. yılında şehitler anıldı
KİLİS - Kilis'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki şehitler için anma programı düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Asri Mezarlık'ta şehitleri anma programı yapıldı. Gerçekleştirilen programa Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve kent protokolü katıldı. Şehitlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi. Ziyarette, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, tek tek şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Son Dakika › Yerel › Kilis'te Polis Teşkilatı'nın 180. yılında şehitler anıldı - Son Dakika