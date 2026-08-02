Kırgızistan Motorlu Su Sporları Dünyasının Merkezi - Son Dakika
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Kırgızistan Motorlu Su Sporları Dünyasının Merkezi

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Bakan Kasımaliyev, Kırgızistan'ın motorlu su sporlarında dünya merkezi haline geldiğini belirtti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'si ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Kırgızistan, motorlu su sporlarının dünya merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici ise ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerini, halkımızın misafirperverliğini ve sahip olduğu büyük potansiyeli görme fırsatı buldu" dedi.

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'si düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Issık Göl kıyısında düzenlenen törende konuşma yaptı. Dünyanın en iyi sporcularını ve suda yarışan en hızlı botlarını ağırladıklarını belirten Kasımaliyev, "Kırgızistan, motorlu su sporlarının dünya merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici ise ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerini, halkımızın misafirperverliğini ve sahip olduğu büyük potansiyeli görme fırsatı buldu. Böylece Kırgızistan'ın büyük uluslararası organizasyonları yüksek bir organizasyon standardıyla düzenleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda ülkeler arasında dostluğu, karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendiren önemli bir uluslararası platform haline geldiğini söyleyen Kasımaliyev, UIM'ye, ulusal federasyonlara, organizatörlere, iş ortaklarına, gönüllülere, güvenlik güçleri temsilcilerine, sağlık çalışanlarına ve şampiyonanın başarıyla düzenlenmesine katkı sağlayan görevlilere teşekkür etti.

"Issık Göl uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapan bir dünya merkezine dönüşmektedir"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, "Spor, devlet sınırlarını aşarak insanları bir araya getirir. Gerçek şampiyonluk yalnızca kazanmakla değil, rakibe duyulan saygı, adil oyun ruhu ve sürekli gelişme arzusu ile ölçülür. Sporu barışın ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde en önemli araçlardan biri haline getiren de işte bu değerlerdir" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Kırgızistan'ın uluslararası spor altyapısını geliştirmeye ve uluslararası düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, sporu turizmi, ekonomiyi ve uluslararası iş birliğini geliştiren etkili bir araç olarak görmeye devam edeceklerini söyledi. Adılbek Kasımaliyev, "Şampiyonluk sona erdi, ancak Kırgızistan için uluslararası spor tarihi yeni başlıyor. Issık Göl büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapan yeni bir dünya merkezine dönüşmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırgızistan Motorlu Su Sporları Dünyasının Merkezi - Son Dakika

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