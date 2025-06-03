Kırıkkale Belediyesi'nden Çevre Bilinci İçin Sosyal Deney

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Bankalar Caddesi'nde gerçekleştirilen deneyde, yere bilinçli olarak bırakılan çöpü fark eden ve geri dönüşüm kutusuna atan vatandaş ödüllendirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen deney kapsamında, yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde üzerine yere atılmış bir çöp bırakıldı. Belediyeye ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, yüzlerce vatandaş çöpün yanından geçerken bazıları fark etmeden yürürken, bazıları ise bilinçli olarak görmezden geldi.

Ancak o anlarda kadraja giren Berat Ercan isimli vatandaş, yerdeki çöpü fark ederek çevreye duyarlılık gösterdi ve çöpü geri dönüşüm kutusuna attı. Duyarlı davranışıyla örnek olan Ercan, Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Volkan Eryılmaz tarafından anında ödüllendirildi.

"Amacımız toplumsal farkındalık oluşturmak"

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Volkan Eryılmaz, deneyin temel amacının çevreye karşı bireysel sorumluluğun artırılması ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Müdür Eryılmaz, "Berat Ercan kardeşimizin duyarlılığı hepimize örnek olmalı. Temiz bir çevre, ancak bireysel sorumlulukla mümkün olabilir. Bu deney, küçük bir davranışın ne kadar büyük bir mesaj taşıyabileceğini gösterdi" dedi.

Duyarlı vatandaş Berat Ercan ise, "Geçerken çöpü yolda gördüm. Bende yerden alıp yere attım. Sağ olsun Temizlik İşleri Müdürümüz Sayın Volkan Eryılmaz bana hediye verdi. Bu bir sosyal deneymiş, çok memnun oldum. Kırıkkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.