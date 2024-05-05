Kırıkkale'de Bisiklet Turu: Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bisiklet Turu: Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet

Kırıkkale\'de Bisiklet Turu: Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet

Kırıkkale Yeşilay Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen bisiklet turunda, vatandaşlar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

05.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:56
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Kırıkkale'de "bağımlılığa hayır, sağlıklı yaşama evet" sloganıyla Millet Bahçesinde bisiklet turu düzenlendi.

Kırıkkale Yeşilay Şube Başkanlığı tarafından "bağımlılığa hayır, sağlıklı yaşama evet" sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, sağlıklı yaşam için bin metrelik parkurda pedal çevirdi. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı. Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, bağımlıklara karşı gençleri uzak tutmak için temiz bir gelecek inşa etmek istediklerini söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer de uyuşturucu, alkol ve birçok kötü alışkanlıklardan uzak durarak zihnin ve bedenin arındırmanın yolunun spordan geçtiğine dikkat çekti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Bisiklet Turu: Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet - Son Dakika

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