Kırıkkale'de firari M.T., 20 yıl 1 ay 28 gün hapisle cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de firari M.T., 20 yıl 1 ay 28 gün hapisle cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale\'de firari M.T., 20 yıl 1 ay 28 gün hapisle cezaevine teslim edildi
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Kırıkkale'de polis, gece vakti yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü kaçması suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.T.'yi yakaladı. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

(KIRIKKALE)- Kırıkkale'de, "gece vakti yağma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.T. yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 20 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.T. yakalandı.

M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: ANKA
KırıkkaleGüvenlik3. SayfaCezaeviGüncelPolisYerelSuçSon Dakika

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