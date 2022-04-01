Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kadınlara tanıtıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Keskin ilçesinde ve Hacılar Beldesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirme çalışması yaptı. KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 129 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. 153 kadına da 'narko rehber' eğitimi verildi. - KIRIKKALE