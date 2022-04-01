Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı

01.04.2022 10:30
Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kadınlara tanıtıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kadınlara tanıtıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Keskin ilçesinde ve Hacılar Beldesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirme çalışması yaptı. KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 129 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. 153 kadına da 'narko rehber' eğitimi verildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı

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Kırıkkale, Jandarma, Narkotik, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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