Ücretsiz buz pisti çocukların yüzünü güldürdü

Kırıkkale'de karnesini getiren çocuklar, ücretsiz buz pistinde paten kaymanın keyfini yaşadı.

Kırıkkale'de yarıyıl tatilinde karnesini getiren çocuklar, belediye tarafından açılan buz pistinde ücretsiz olarak paten kayma imkanı buldu. Buz pisti, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aileleriyle birlikte piste gelen çocuklar, paten kayarak keyifli zaman geçirdi. Etkinlik alanında çocukların eğlenceli anlar yaşadığı görüldü. Aileler de buz pistine gösterilen ilgiden memnuniyet duydu. Buz pistinin, 24 Ocak tarihine kadar karnesini getiren çocuklara ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, karnesini getiren her öğrencinin buz pistinden ücretsiz yararlandığını söyledi. Önal, "Son dönemlerde Kırıkkale'miz kar yağışı almıyor. Çevre illerimizin tamamında ciddi anlamda kar varken, Kırıkkale'de kar yok. Tabii ki Allah'ın takdiri. Biz de en azından buz özlemini gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Buz pistine çocuklarıyla birlikte gelen velilerden Tuğba Bostancı, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

8 yaşındaki Ömer Eker, buz pistinde karne hediyesi olarak ücretsiz eğlendiklerini söyledi. 11 yaşındaki Salih Furkan ise buz pistinde güzel vakit geçirdiklerini belirtti. - KIRIKKALE